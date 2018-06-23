В Индии изнасиловали активисток движения против работорговли.

В индийском штате Джаркханд вооруженные люди похитили и изнасиловали пятерых девушек. Жертвы были активистками малоизвестной некоммерческой организации. Они проводили уличный митинг против работорговли.
Как сообщают сотрудники полиции, неизвестные насильно затащили пятерых девушек в салон автомобиля и увезли в джунгли. Стражи правопорядка занимаются расследованием произошедшего, но пока что еще никто не арестован. В данный момент девушки находятся в безопасности, под присмотром полицейских.
Митинг против работорговли молодыми активистками был задуман в виде спектакля. Так девушки надеялись привлечь внимание общественности к процветающей в этом районе Индии работорговле. С каждым годом случаев похищения людей все больше и больше. Отмечается, что злоумышленники похищают в основном маленьких девочек, дабы позже продать их в качестве домработниц в богатые семьи.
По подсчетам сотрудников полиции, в период с 2010 по 2015 года в пяти штатах Индии было похищено четыре тысячи детей.
Что касается изнасилований, то в 2016 их в Индии было зафиксировано 40 тысяч. Это также одно из самых распространенных видов преступлений в этой стране. Зачастую жертвы насилия умалчивают о случившемся. Гендерный дисбаланс и суровые консервативные устои — одни из причин сложившейся ситуации.
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