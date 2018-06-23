В США женщина хотела продать свою восьмилетнюю дочь для секса

Вопиющий случай произошел в Соединенных Штатах Америки. Уроженка Техаса попала за решетку за то, что планировала продать свою восьмилетнюю дочь для секса. Клиентов она искала через приложение для знакомств.
Расследование в отношении горе-матери велось полгода. Ей выдвинули обвинения в том, что она использовала ребенка до 14-ти лет для предоставления сексуальных услуг.
Так, сотрудники правоохранительных органов заявили, что мать зарегистрировалась в приложении для знакомств под чужим именем. Женщина общалась там с мужчиной из штата Небраски и в ходе беседы предложила ему для сексуальных утех свою 8-летнюю дочь. Полиция сообщает, что американка планировала продать свою дочь всего за сто долларов.
Мужчина оказался добропорядочным человеком и незамедлительно обратился к стражам правопорядка. Те продолжили переписку со злоумышленницей от его имени, сделав вид, что сделка вызвала у него интерес. Правоохранитель даже договорился с ней о встрече, но преступница на нее не явилась.
Женщину все же удалось выследить. По сообщениям средств массовой информации, она созналась в содеянном.
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