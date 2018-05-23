Экс-военный из Британии ушел жить в лес и полгода грабил французов

Бывший военнослужащий Великобритании полгода скрывался в лесах Франции и грабил жителей небольшого близлежащего городка.

Мужчину неоднократно задерживала полиция. Так, впервые он подвергся аресту в апреле 2017 года. На тот момент отшельнику было 50 лет. Его обвиняли более чем в сорока совершенных ограблениях. Тогда преступнику удалось улизнуть и буквально раствориться в лесу. Суд вынес решение о 15 месяцах тюремного заключения заочно, без присутствия обвиняемого. Тогда же на арест экс-военного был выдан европейский ордер.

В скором времени кражи возобновились. Тогда за дело взялись местные жители. Они самостоятельно начали поиски грабителя, терроризирующего округу. Им удалось обнаружить в лесу тщательно замаскированную палатку. Жилище в лесу было относительно комфортным — вернее всего, мужчина использовал свои знания и навыки из военной жизни, чтобы обустроить быт. В палатке были обнаружены газовые баллоны, телевизор, новые ноутбуки, кухонная утварь, различные украшения.

Мэр городка Сюрен — Клоди Мемен — рассказала, что многие в городе, в том числе пожилые люди и дети, боялись грабителя-отшельника. По словам мэра, одну из пожилых пар мужчина ограбил аж восемь раз — пенсионерам пришлось даже установить решетку на кухне — грабитель появлялся каждый раз, стоило им вернуться из магазина с продуктами.

Сейчас вор находится в тюрьме. Судя по всему, срок ему грозит немаленький. Бывшему военнослужащему придется сначала отбыть ранее назначенный срок, а затем дождаться приговора суда по последним ограблениям.