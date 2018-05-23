Предсказание ламы или АУЕ: что убивает студентов провинциального техникума

В поселке Могойтуй Забайкальского края за три месяца покончили с собой четыре подростка. Виной тому, как уверяют местные жители, молодежное неформальное движение АУЕ, которое держит в страхе целый поселок.

В агропромышленном техникуме поселка Могойтуй Забайкальского края за последние три месяца покончили с собой четыре студента. Причиной череды суицидов бывшие педагоги образовательного учреждения и местные правозащитники называют давление со стороны сторонников движения АУЕ. Они, по словам местных жителей, устроили в поселке настоящий беспредел. Рассказывают, что студентов запугивают и запрещают обсуждать с кем-либо то, что происходит в техникуме.

АУЕ, или Арестантский уклад един, или Арестантское уркаганское единство — одновременно название и девиз российского неформального объединения банд, в основном состоящих из несовершеннолетних. Это молодежное сообщество пропагандирует воровские и тюремные понятия, требует соблюдения "воровского кодекса" со сбором денег на "общак", взамен обещая поддержку и защиту в настоящем и будущем. Единого управленческого центра у движения нет, как также нет и какой-либо достоверной информации о численности активных членов объединения.

Первым, кто решился заговорить о самоубийствах подростков, стал правозащитник Дмитрий Плюхин. Он сообщил, что все погибшие были сиротами и являлись соседями по общежитию. Также Плюхин поделился, что информация о суицидах замалчивается как местными властями, так и руководством техникума. Местным жителям, которые пытаются рассказать общественности о происходящем, поступают телефонные звонки с угрозами.

В сообществе "Могойтуй" социальной сети "Вконтакте" с разной периодичностью появляются странные, пугающие записи. Неизвестный выкладывает фотографию одного из студентов техникума с подписью "ты следующий". Администратор сообщества в социальной сети говорит, что таких предложенных записей ему поступает большое количество. Также он рассказывает, что пытался отказать в их публикации, но авторы угрожали ему и запугивали. После этого молодой человек стал публиковать данные записи.

Журналистам студенты техникума рассказали, что недавно у одного из учеников случилась истерика — он просил приемных родителей поскорее забрать его домой. За вышедшим из себя молодым человеком приехали психотерапевты и увезли его в диспансер. Кроме того, студенты рассказали, что многие всерьез опасаются предсказания местного ламы, аборигена-пророка, который сообщил, что всего покончат с собой 16 человек. Если верить его словам, небольшой поселок Могойтуй ждут еще 12 смертей.

Бывший педагог техникума Аюр Алданов рассказал, что группировка АУЕ терроризирует не только агропромышленный техникум в Могойтуйе, но и практически все образовательные учреждения Забайкалья. "Движение появилось на фоне неблагополучной социальной обстановки, связанной с объединением Агинского Бурятского автономного округа и Читинской области в Забайкальский край. Это молодые люди, большинству нет 18 лет, руководят которыми те, кто отбывает срок в исправительных учреждениях. Они обязывают каждого студента, каждого школьника, кого могут под себя подмять, платить некоторую пошлину, дань, 100-200 рублей с человека, часть идет на зону, а часть в карман. Несогласных избивают старшие ребята, которым уже за 20", — говорит Алданов. По его словам, в техникум движение принесли воспитанника детских домов.

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