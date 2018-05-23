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Источник Правда.Ру

Полиция США атаковала велосипедиста за быстрое разминирование рюкзака

Происшествия

Американский велосипедист помог полицейским города Милуоки (Висконсин) "обезвредить" рюкзак. Кадры попали на видео, сообщает канал WTMj-TV.

Полиция США атаковала велосипедиста за быстрое разминирование рюкзака. 387159.jpeg
Фото: кадр из видео

На них видно, как велосипедист проигнорировал полицейское ограждение, раскрыл бесхозный рюкзак, а затем представил его содержимое на всеобщее обозрение. Из видео можно предположить, что после совершенного «сапер» хотел продолжить свой путь. Однако ему помешали сотрудники полиции, они набросились на него.

О злополучном рюкзаке экстренные службы узнали рано утром, к моменту, когда на дорогу выехал велосипедист, они планировали дальнейшие действия. Известно, что мужчина сейчас находится под стражей, однако нет сведений о том, что именно ему вменяют в вину.

Эта ситуация вызвала реакцию пользователей сети интернет. Так, большинство увидевших запись инцидента считают, что полиция повела себя неправильно. В частности, людям понравилось то, как быстро велосипедист разрешил сложившуюся проблему, а также решительность героя. Полицейских же ругают за медлительность и чрезмерную осторожность. 

 

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Темы сша герой интересно велосипедист
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