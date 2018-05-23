Воровавшие электричество должники чуть не "зажарили" дочь

В Крыму девятилетнего ребенка ударило током. Инцидент произошел по вине родителей.

Дом, в котором жила пострадавшая, отключили от электроснабжения год назад. Хозяева предпочли решить эту ситуацию нетрадиционным способом — красть электроэнергию. Они сделали приспособление, которое похоже на уду, и набрасывали его на провода, проходящие мимо строения.

Во время детских забав пострадавшая девочка дотронулась до провода-поставщика электричества. Благодаря мгновенной реакции родителей на крик о помощи, а также работе медиков, ребенок выжил.

Сейчас инцидент расследуют сотрудники следственного комитета. В "Крымэнерго" отметили, что меру ответственности изберут для злостных неплательщиков компетентные органы.