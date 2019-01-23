Вор залез в дом, собрал вещи и уснул в ванной

Как сообщает сайт repairshome.ru, в Курганинском районе был задержан 44-летний местный житель.
В полицию позвонил мужчина, житель Курганинского района и рассказал, что ночью его не было дома, а когда он вернулся, то увидел, что окно разбито. Затем он услышал посторонний шум. По адресу приехали полицейские и обнаружили в ванной комнате неизвестного мужчину.
Неизвестного задержали и доставили в полицию. Вором оказался ранее судимый 44-летний житель Кавказского района. По словам задержанного, накануне вечером, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он хотел совершить ограбление. Для этого он разбил окно и, находясь в квартире, собрал для себя некоторые вещи, после чего горе-вор уснул в ванной комнате.
В отношении него возбуждено уголовное дело. За совершенное противозаконные действия мужчина может шесть лет провести в тюрьме. Согласно информации от пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, пока ведется следствие, задержанный находится под стражей.
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