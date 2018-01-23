На побережье у Геленджика нашли ящик со снарядами НАТО

В Краснодарском крае в Геленджике шторм выбросил на побережье ящик с зенитными снарядами НАТО. Находку обнаружили местные жители в курортном поселке Архипо-Осиповка, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.

На место прибыл пограничный наряд, в ящике военные нашли четыре 40-мм зенитных снаряда в штатной упаковке шведского концерна Bofors. Причем, снаряды оказались вполне боеспособными, несмотря на то, что ящик был сильно поврежден.

Данные о находке были переданы в местную полицию.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Великобритании в графстве Норфолк на берег моря волны выбросили огромнейших размеров трубы. Англичане были шокированы, когда увидели стометровые черные трубы двух метров в диаметре.

Как после выяснилось, сделаны супертрубы были в Норвегии, а предназначались для крупного проекта в Алжире. Они просто отцепились от основного груза во время транспортировки.

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