Отравление в Улан-Удэ: сеть магазинов начала тайное возрождение

В магазинах сети "Николаевский" в Улан-Удэ постепенно возвращается ассортимент готовых блюд после скандального случая с массовым недомоганием, затронувшим свыше 160 жителей.
Теперь на полках красуется еда от альтернативных поставщиков, что помогает восстановить доверие покупателей. Материал об этом был опубликован РИА Новости.
В типичном отделе три из шести стеллажей, ранее занятых изделиями от "Восток", заполнены семью вариантами бургеров и пятью видами сэндвичей от иркутского предприятия "Стритс". Продавец уточнила, что уже в ближайший четверг ожидается поставка роллов и суши от другого партнера, поскольку осень — пик спроса на такие закуски.
Каталог онлайн-магазина предлагает еще больше опций: от онигири с тунцом, лососем или креветкой до салатов и выпечки от ИП "Тэн". Однако категории с супами, основными блюдами, пиццей и грилем пока остаются без товаров. К тому же, зоны для свежей выпечки пиццы в точках все еще закрыты.
Инцидент разгорелся девятнадцатого октября, когда в городе зафиксировали всплеск желудочных расстройств. Правоохранители открыли производство по статье о вредной торговле, арестовав руководителя цеха у "Восток" и предъявив ей обвинение. Контролеры приостановили оборот 6,4 тонны подозрительных изделий в сети.
Всего пострадали 165 человек, включая 92 ребенка.
В стационар попали 82 пациента, большинство из которых уже дома, а двое продолжают лечение. Двадцать второго октября местный суд наложил запрет на деятельность "Восток" сроком на три месяца — до двадцатого января следующего года. Проверки выявили нарушения гигиены, отсутствие инженерных коммуникаций и несоответствие планировки нормам, плюс фирма не обосновала сроки хранения своей еды.
