Кража века в Алросе: украденные миллионы не индексируют для компании-вора

Происшествия

Московский суд отклонил требование алмазодобывающей корпорации "Алроса" о пересчёте остатка долга по делу о масштабной краже драгоценных камней, согласно документам, доступным РИА Новости.

Наручники и молоток
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наручники и молоток

Это решение оставляет компанию без корректировки на инфляцию, несмотря на значительные потери от действий преступной группы.

Вспомним предысторию: в июне 2021 года столичная прокуратура добилась обвинительного приговора для экс-сотрудницы "Алросы" и её четырёх подельников, включая выходца из Грузии.

Их приговорили к срокам от четырёх до девяти лет в колониях общего режима за подмену 1027 первоклассных кристаллов на бесполезное сырье в период 2016–2019 годов. Тогда же суд обязал возместить фирме свыше 713 миллионов рублей.

"Алроса" попыталась через апелляцию добиться индексации невыплаченной части, но получила отказ. В материалах указано, что по статье 208 Гражданского процессуального кодекса такая процедура возможна лишь для уже взысканных и просроченных платежей, а не для всей суммы приговора.

Следователи ранее рапортовали об успехах: конфисковали 480 камней массой около двух тысяч карат, плюс наличные в разных валютах, украшения, ценности и имущество на 600 миллионов рублей. "Алроса" остаётся глобальным гигантом в отрасли — с активами в Якутии и Архангельской области, она контролирует треть мирового и девять десятых отечественного производства алмазов. В 2024-м фирма извлекла 33 миллиона карат при запасах свыше миллиарда.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
