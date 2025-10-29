Продавал спокойствие за 10 тысяч: полицейский погорел на взятках

Московский суд принял решение о заключении под стражу сотрудника патрульно-постовой службы Дмитрия Жукова, которого обвиняют в шести случаях корыстных преступлений в форме взяток за противоправные действия или их отсутствие, а также в двух инцидентах мелкого взяточничества на суммы менее десяти тысяч рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полицейские

Об этом свидетельствуют документы дела, доступные РИА Новости.

Жуков, отвечавший за патрулирование станций и входов в подземку, оказался в центре расследования, которое вскрыло систематические нарушения. Его коллега Абрамов, фигурирующий в том же деле, получил меру пресечения в виде домашнего содержания. Оба правоохранителя сейчас отстранены от исполнения обязанностей, что подчеркивает серьезность претензий со стороны следствия.

Уголовный процесс инициировали в середине сентября следователи Главного управления СК России по столице, специализирующиеся на преступлениях в транспортной системе, на объектах повышенной опасности и в сфере экологии. Это позволило оперативно собрать доказательства по инцидентам в метрополитене.

Адвокат обвиняемого Антон Саенко пояснил РИА Новости, что его подзащитный полностью отрицает свою причастность к инкриминируемым фактам. Что касается Абрамова, то его разместили под домашним арестом с учетом проблем со здоровьем, что стало компромиссом в выборе меры ограничения свободы.