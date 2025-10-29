Земля не успокоится: мощные афтершоки накрыли Камчатку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:24
Происшествия

Региональное управление МЧС России зафиксировало за минувшие сутки семь повторных подземных толчков силой до шести баллов у берегов Камчатки.

Вулкан Безымянный на Камчатке
Фото: commons.wikimedia.org by Aysa t, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вулкан Безымянный на Камчатке

Эти события стали продолжением серии афтершоков, которые не дают покоя сейсмологам после июльской катастрофы.

Накануне, в предыдущие 24 часа, полуостров уже потрясли шесть подобных вибраций с магнитудой от 3,8 до 4,8. По данным спасателей, на этот раз толчки ощущались в нескольких поселениях с интенсивностью до двух-трех баллов по шкале, но без серьезных последствий для инфраструктуры.

Ситуация усугубляется повышенной активностью вулканов на территории, которую специалисты отмечают как следствие главного удара 30 июля.

Тогда Камчатку накрыло самое мощное за 72 года подземное бедствие силой 8,8 баллов, что вынудило власти с 14 августа ввести особый режим чрезвычайной ситуации природного происхождения. Сейсмологи ежедневно регистрируют такие повторные события, хотя их сила постепенно слабеет. Тем не менее, общая сейсмическая обстановка остается на грани — с характеристикой "экстремально высокая", требующей круглосуточного наблюдения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
