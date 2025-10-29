Дело о взятке или давление на СМИ: суд над журналистом URA.RU запутал всех

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:00
Происшествия

В свердловском суде редактор местного издания Денис Аллаяров вновь отказался признать вину по статье о подкупе родственника, служившего в правоохранительных органах.

Полицейские
Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полицейские

Он подчеркнул, что никогда не передавал Андрею Карпову, бывшему руководителю отдела по борьбе с угрозами в полиции №10, средств за какие-либо противоправные услуги и пообещал раскрыть детали позже. Разбирательство продолжится первого ноября.

На этот раз, в отличие от предыдущего слушания 23 октября, когда продлевали арест на шесть месяцев, представителей прессы не допустили в зал — их рассадили в соседнем помещении с трансляцией по видео. Лишь один сотрудник издания смог присутствовать лично. Судья зачитал формулировку вины, и Аллаяров отреагировал, подтвердив свою невиновность и отсутствие финансовых расчетов с дядей.

Адвокаты просили отложить следующую встречу до 14 ноября, чтобы один из защитников прошел медицинскую комиссию, но дату установили раньше — на первое число месяца. Ожидается, что там опросят самого Карпова; в случае его отсутствия перейдут к другим фигурантам из списка свидетелей.

Аллаярова взяли под стражу пятого июня по подозрению в коррупционной сделке с родственником. Улик против него нет, кроме свидетельств Карпова, который сам фигурирует в двух производствах и после договоренности с дознавателями получил мягкий режим — запрет на передвижения по дому. Ранее расследователи давили на Дениса и его начальника, требуя компромата на владельцев холдинга — Алексея Боброва и Артема Бикова. Коллектив уверен: преследование Аллаярова задумывалось как рычаг для атаки на топ-менеджмент. Ныне их имущество изъято в пользу государства, а Бобров с партнершей Татьяной Черных ожидают приговора в изоляторе по мошенническим эпизодам.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
