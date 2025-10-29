Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Многодетные семьи вздохнут свободно: компенсация за садики вырастет в разы
Планета дышала: как Скучный миллиард подготовил Землю к жизни
Дело о взятке или давление на СМИ: суд над журналистом URA.RU запутал всех
Невидимая армия в земле: кто уничтожает рассаду изнутри и как спасти растения
Кухня без уюта и логики: три просчёта, которые разрушают комфорт каждый день
Последний рубеж: вот что произойдет, если НАТО переступит красную черту под Калининградом
Гордость Поднебесной на ремонте: рейтинг надёжности обернулся холодным душем для Chery и Geely
Диетологи одобряют: этот морковный пирог без глютена можно есть и не толстеть
Дезодорант, который защищает, а не вредит: гид по безопасным средствам

20 тысяч превратились в 120 000: показания одного человека отправили журналиста за решетку

5:07
Происшествия

В скандальном процессе против редактора URA.RU Дениса Аллаярова обвинение держится на шатких, как карточный домик, свидетельствах его дяди Андрея Карпова — бывшего начальника угрозыска в отделе полиции №10.

Наручники
Фото: commons.wikimedia.org by Елена1998, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Наручники

Этот экс-сотрудник, сам балансирующий на краю по параллельному обвинению, явно стремился выторговать поблажку: изначально он яростно отвергал любые намёки на оплату за инсайды, но через пару месяцев резко развернулся, признав "взятку". Этот кульбит запустил маховик, который в итоге привёл к аресту Дениса и нависшему над ним сроку до восьми лет.

Профессионалы из судебной практики подчёркивают: для трибунала наибольший вес имеют спонтанные первые слова, произнесённые до того, как в игру вступят юристы и начнётся шлифовка нарратива.

Ситуация накалилась в апреле, когда Карпова пригласили на разговор в отдел собственной безопасности регионального МВД — это было стандартная предрасследование. Там он открыто рассказал о регулярных обменах с племянником: слал отчёты о локальных инцидентах, даже открыл чаты для демонстрации. Но на тему финансов отмахнулся — никаких транзакций, уверял он, всё шло от сердца. По его версии, тёплые семейные связи и желание подставить плечо начинающему репортеру двигали им, без тени расчёта или выгоды. После той беседы против Карпова завели дело о злоупотреблении властью, выпустили под обязательство не покидать город и уволили с позором.

Однако в начале июня экс-страж вдруг сам явился с повинной, опасаясь ужесточения ареста и сурового вердикта. Он пошёл на компромисс со следчиками: заявил, что в феврале-марте (точную дату так и не вспомнил) Денис якобы вручил ему наличкой 20 тысяч за доступ к сводкам.

За это Карпова отпустили домой, а силовики тем же утром ринулись с обысками — в квартиры Аллаярова и двух коллег по редакции, плюс в центральный офис URA.RU в Екатеринбурге. В тот же день на основе его слов завели уголовку против Дениса по даче взятки чиновнику, а дело дяди докрутили статьёй о получении мзды. Наутро суд запер журналиста в изоляторе, где он томится по сей день, в то время как Карпову достался мягкий домашний надзор.

В июле последовал третий раунд допроса — и версия снова мутировала: "взятка" раздулась с 20 до 120 тысяч рублей. Интересно, что это не сдвинуло квалификацию для обоих — третья часть статьи осталась на месте.

Защитники Аллаярова предполагают: инфляция суммы нужна была лишь для укрепления тезиса о коррупционной паутине между роднёй, ведь на жалких 20 тысячах в наличке трудно было бы слепить убедительную картину. Именно тогда следствие выдвинуло гипотезу, что выплаты шли через карты бабушки и тёти Карпова — матери и супруги экс-полицая. Но и тут подвох: из всех переводов от Дениса отобрали только удобные фрагменты, чтобы набрать ровно 120 тысяч (предел по статье). Некоторые транзакции проигнорировали, а другие — вроде помощи бабушке на медикаменты — окрестили взяткой, несмотря на пометки в назначении о лечении суставов, протезах и коммуналке. Мать Дениса, Наталья, подробно описывала: у 74-летней пенсионерки пенсия мизерная, а расходы на здоровье — постоянные.

С самого начала Аллаяров отвергает вину. Утром 5 июня на опросе он отказался разглашать источник — такие данные под защитой закона о прессе. Но когда ему намекнули, что информатор сам сдал его, журналист подтвердил: да, получал от дяди данные о событиях, но никогда не платил ни копейки. Несколько юристов, опрошенных URA.RU, акцентируют: дебютные свидетельства для трибунала — якорь, ведь дальнейшие корректировки часто несут отпечаток адвокатской тактики или внешних факторов.

Руководитель группы "Юридическая помощь онлайн" Александр Бударагин пояснил, что после консультаций с защитой и выбора стратегии позиция может эволюционировать, но исходные слова задают тон расследованию.

Ещё один критерий для суда — несостыковки в версиях. Адвокат коллегии "Постанюк и партнеры" Владимир Постанюк отметил, что при противоречиях важно копнуть контекст: было ли принуждение, не обязательно кулаками — психологическое давление тоже работает, создавая иллюзию, будто смена тона спасёт близких. Руководитель уголовной практики BMS LawFirm, член Адвокатской палаты Москвы Александр Иноядов добавил: трибунал обязан разобрать причины метаморфоз — мотивы, обстоятельства, — что само по себе сеет сомнения в сути: во времени, локации, методе, самом факте.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Наука и техника
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Садоводство, цветоводство
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Экономика и бизнес
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Популярное
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей

В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.

7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова Гиганты из картона: какой секрет кроется за военной мощью арабских стран Андрей Николаев Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Последние материалы
Невидимая армия в земле: кто уничтожает рассаду изнутри и как спасти растения
Кухня без уюта и логики: три просчёта, которые разрушают комфорт каждый день
Последний рубеж: вот что произойдет, если НАТО переступит красную черту под Калининградом
Гордость Поднебесной на ремонте: рейтинг надёжности обернулся холодным душем для Chery и Geely
20 тысяч превратились в 120 000: показания одного человека отправили журналиста за решетку
Диетологи одобряют: этот морковный пирог без глютена можно есть и не толстеть
Дезодорант, который защищает, а не вредит: гид по безопасным средствам
В Башкирии создали петицию против Егора Крида: чего требуют жители республики
Сладкий яд красоты: что происходит с кожей, когда сахар становится ежедневной привычкой
Тренер ЦСКА раскрыл карты: вот что заставило его променять Швейцарию на Россию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.