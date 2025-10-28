Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запах хлора и металлический привкус: привычные фильтры не спасают — нужен другой подход
Самолёт долетел, а организм — нет: простые способы вернут бодрость даже после длинного рейса
Новый закон защитит кошелёк — теперь камеры не смогут бить по одному и тому же
Рестораны не хотят, чтобы вы это знали: как из 5 картофелин сделать блюдо на миллион
Готовимся экономить? На сколько подорожал Салат Селёдка под шубой
Кошка не даёт себя гладить: хозяева списывают на характер, а питомец молча страдает
Магнит, лак и немного волшебства: формула самого загадочного маникюра сезона
Космос под микроскопом: новый телескоп видит то, что другие лишь фотографируют
Кризис в США накрыл переговоры с Россией: Москва и Вашингтон не договорятся

Наркобарон из мессенджера: екатеринбуржец стал главным химиком Подмосковья

1:34
Происшествия

В Наро-Фоминском округе, с помощью бойцов Росгвардии, полицейские взяли под белы руки 40-летнего приезжего из Екатеринбурга, заподозренного в кустарном варварстве с запрещёнными веществами.

Полицейские
Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полицейские

По данным пресс-службы главного управления МВД по Московской области, мужчина развернул мини-фабрику по выпуску N-метилэфедрона — опасного синтетика, — явно нацеленного на чёрный рынок. Информация передана изданиям вроде "Вести Подмосковья", подчёркивая, насколько близко зло может затаиться в тихом посёлке.

Всё началось с сомнительного предложения в мессенджере: незнакомцы уговорили его на тёмное дело.

В начале октября 2025-го гость из Урала обосновался в Селятино, сняв укромный коттедж, где и запустил производство. Курирующие из тени снабдили его полным набором: от колб и пробирок до опасных растворов. Когда стражи порядка ворвались, накрыли полный комплект — бочки с агрессивными жидкостями, защитные костюмы, реактивы и вёдра с белым порошком общим весом под восемь килограммов.

Теперь подследственный сидит в СИЗО: суд выбрал строгий домашний арест за решёткой. Возбуждено дело по статьям о покушении на изготовление и распространение тяжёлых наркотиков — до 20 лет грозит. Это не первый случай, когда одиночки пытаются монетизировать "кухню" в тихих уголках, но оперативники вовремя пресекли поток, который мог затопить улицы.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эффект домино на высоте: зачем стюардессы незаметно выдают воду пассажирам
Туризм
Эффект домино на высоте: зачем стюардессы незаметно выдают воду пассажирам
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Экономика и бизнес
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Домашние животные
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Главный рубеж обороны: Россия отказалась от соглашения по оружейному плутонию Любовь Степушова Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин
Зимние гости: кого из дачных любимцев стоит пригласить в квартиру — кусочек лета на подоконнике
Фитофтора — мимо, урожай — горой: сорт томатов, из-за которого дачники скупают семена в ноябре
Политический взрыв в Ирландии: Коннолли сорвала маску с НАТО, Европа в смятении
Политический взрыв в Ирландии: Коннолли сорвала маску с НАТО, Европа в смятении
Последние материалы
Самолёт долетел, а организм — нет: простые способы вернут бодрость даже после длинного рейса
Новый закон защитит кошелёк — теперь камеры не смогут бить по одному и тому же
Наркобарон из мессенджера: екатеринбуржец стал главным химиком Подмосковья
Готовимся экономить? На сколько подорожал Салат Селёдка под шубой
Кошка не даёт себя гладить: хозяева списывают на характер, а питомец молча страдает
Рестораны не хотят, чтобы вы это знали: как из 5 картофелин сделать блюдо на миллион
Магнит, лак и немного волшебства: формула самого загадочного маникюра сезона
Космос под микроскопом: новый телескоп видит то, что другие лишь фотографируют
Кризис в США накрыл переговоры с Россией: Москва и Вашингтон не договорятся
Садоводы спорят годами, но спасает только этот способ: яблоня отблагодарит урожаем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.