Наркобарон из мессенджера: екатеринбуржец стал главным химиком Подмосковья

1:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Наро-Фоминском округе, с помощью бойцов Росгвардии, полицейские взяли под белы руки 40-летнего приезжего из Екатеринбурга, заподозренного в кустарном варварстве с запрещёнными веществами.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полицейские

По данным пресс-службы главного управления МВД по Московской области, мужчина развернул мини-фабрику по выпуску N-метилэфедрона — опасного синтетика, — явно нацеленного на чёрный рынок. Информация передана изданиям вроде "Вести Подмосковья", подчёркивая, насколько близко зло может затаиться в тихом посёлке.

Всё началось с сомнительного предложения в мессенджере: незнакомцы уговорили его на тёмное дело.

В начале октября 2025-го гость из Урала обосновался в Селятино, сняв укромный коттедж, где и запустил производство. Курирующие из тени снабдили его полным набором: от колб и пробирок до опасных растворов. Когда стражи порядка ворвались, накрыли полный комплект — бочки с агрессивными жидкостями, защитные костюмы, реактивы и вёдра с белым порошком общим весом под восемь килограммов.

Теперь подследственный сидит в СИЗО: суд выбрал строгий домашний арест за решёткой. Возбуждено дело по статьям о покушении на изготовление и распространение тяжёлых наркотиков — до 20 лет грозит. Это не первый случай, когда одиночки пытаются монетизировать "кухню" в тихих уголках, но оперативники вовремя пресекли поток, который мог затопить улицы.