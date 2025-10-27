НЛО в небе Москвы: метеорит, китайский разведчик или Starlink

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:50
Происшествия

Яркий бело-зелёный объект пролетел в небе над Москвой примерно в 6:20 утра 27 октября — сразу после окончания работы ПВО столичного региона по вражеским БПЛА.

Падение метеорита
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Падение метеорита

На видео и фото можно увидеть впечатляюший яркий зелёно-белый след, плывший низко над горизонтом и рассыпающий вокруг искры.

По предварительным оценкам, это "НЛО" — не метеорит, а вход в атмосферу и сгорание фрагмента космической техники.

В пользу этой версии говорят:

  • пологая траектория и непривычный для космических камней угол входа;
  • скорость, меньшая, чем у метеоров;
  • длительное свечение с "гирляндой" искр;
  • зелёный оттенок, который дают при сгорании сплавы магния, алюминия и никеля из корпусов спутников и ракет.

Часть экспертов допускает естественное происхождение — в метеоритах тоже могут встречаться такие металлы.

Например, "Первый канал" со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН, сообщил: это мог быть метеор размером "с баскетбольный мяч". Правда учёные оговорились: возможно, это и "космический мусор".

Среди вероятных кандидатов:

  1. сошедший с орбиты спутник Starlink (они сгорают почти ежедневно),
  2. обломки китайского спутника наблюдения Yaogan,
  3. элемент российского разгонного блока "Фрегат".

На Землю такие объекты обычно не падают — полностью догорают на высотах порядка 60-80 километров.

Отметим, что в ночи перед прилётом в Москву этого объекта, столичный регион отбивался от атаки БПЛА ВСУ. ласти и военные сообщили, что было сбито более трёх десятков вражеских дронов, прорывавшихся к столице.

Уточнения

Под космическим мусором подразумеваются все искусственные объекты и обломки от них в космосе, которые уже неисправны, не функционируют и никогда более не смогут служить никаким полезным целям, но являются опасным фактором воздействия на функционирующие космические аппараты. Земле они, обыкновенно, не угрожают - сгорая в атмосфере.

Метеори́т  — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела. Космическое тело размером до 30 метров называется метеорным телом, или метеороидом. Более крупные тела называются астероидами. Явления, порождаемые при прохождении метеорными телами через атмосферу Земли, носят названия метеоров или, в общем случае, метеоритным дождём; особо яркие метеоры называют болидами.

Яркое НЛО в небе Москвы - как падал метеорит или сгорал спутник
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
