Миллиардные хищения: названы те, кто обворовывал Россию под видом защиты от Украины

Предприниматель Константин Зимин, фигурирующий в деле о растратах при возведении оборонительных объектов в Белгородской области, передал следствию код доступа к своему мобильнику.
Это отражено в судебных бумагах, доступ к которым получил РИА Новости.
Согласно документам, после беседы в мае подозреваемый две недели соблюдал предписание о регулярных визитах и активно взаимодействовал с правоохранителями. Тем не менее, это не помешало его задержанию.
В материалах подчеркивается, что Зимин ежедневно посещал следователя, предоставлял последовательные сведения без противоречий, открыл доступ к устройству и иными способами содействовал расследованию.
Зимин входит в число ответчиков по претензии надзорного органа, где Останкинский районный суд столицы обязал выплатить 925 миллионов рублей вице-губернатору Белгородской области Рустэму Зайнуллину, бывшему руководителю местного департамента капстроительства, а также трем коммерсантам и двум организациям.
Как выяснилось в ходе аудита, в период 2022–2024 годов на укрепления для противодействия украинской угрозе из центральных фондов поступило 19,5 миллиарда рублей. Распорядителем выступал областной стройведомство, а главным исполнителем — управление капстроительства под началом Сошникова в 2022-м. Надзор за расходованием возложили на тогдашнего зама губернатора и министра по земельным вопросам Зайнуллина.
Проверка выявила, что чиновники эксплуатировали статус в корыстных целях и на пользу посторонним, присваивая средства, предназначенные для национальной безопасности.
В иске описано, как Зайнуллин и Сошников привлекли подрядчиков, заключив соглашения на эстакады и укрытия. В частности, договор с ООО "Регион Сибирь", связанным с Петряковым и Боровлевым, оценили в 127,6 миллиона рублей. Затем последовали сделки с ООО "Стройинвестрезерв" (предприятие Петрякова) — 24 пакта свыше миллиарда рублей. Надзорщики установили, что Петряков передал должностным лицам 7% от сумм.
Всего управление оформило 26 пактов с "Регион Сибирь" и "Стройинвестрезерв" на 1 миллиард 139 миллионов 220 тысяч 500 рублей, из коих 924 миллиона 873 тысячи 795,8 рублей ушли Петрякову и Боровлеву за счет злоупотреблений чиновников.
Кроме того, Зайнуллин задействовал доверенных лиц — Зимина, Новикова — и их структуры: "МСК-Клин", "Юниверсал-Моторс", ПСК "Спецмонтаж". Для имитации работ "Регион Сибирь" и "Стройинвестрезерв" с января 2023 по апрель 2024 года оформили мнимые контракты на материалы, технику и блиндажи с подставными фирмами. Однако, по реестру налоговой, эти конторы не имели персонала, кроме номинальных руководителей, и не могли исполнить обязательства.
В итоге прокуратура потребовала от суда солидарного погашения 924 873 795,80 рубля с Петрякова, Новикова, Боровлева, Зайнуллина, Зимина, Сошникова, "Регион Сибирь" и "Стройинвестрезерв" в пользу государства. Как обеспечительные меры — блокировку 100% акций этих обществ и их активов, а также имущества фигурантов.
В конце июня Зайнуллина взяли под стражу в Белгороде за махинации на 32 миллиона рублей из фондов на пограничные укрепления. Суд установил, что его выгода превысила четыре миллиона рублей.
