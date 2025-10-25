Взрыв в Сочи унёс жизнь: власти вводят режим ЧС

Происшествия

В Сочи после инцидента с взрывом газа в жилом комплексе и возникшим возгоранием объявили особый режим чрезвычайной ситуации на локальном уровне. Об этом сообщил руководитель города Андрей Прошунин.

Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ МЧС

Ранее в региональном управлении по делам гражданской обороны информировали, что в результате происшествия один человек не выжил, еще один получил повреждения, а 70 жителей вывели в безопасное место. Позже координационный центр уточнил цифры, указав на троих травмированных. К счастью, пламя удалось потушить.

Прошунин провел экстренное совещание на улице Тимирязева и рассказал, что в поврежденном здании заканчивают осмотр каждого жилья. Он подчеркнул необходимость введения локальной ЧС для оперативной координации.

Сейчас в временных убежищах разместили 28 человек, включая семерых несовершеннолетних. По данным проверки, собственники квартир оформили права на них в 2012 году на основании судебного вердикта.