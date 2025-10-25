Беспилотник над Москвой: украинская атака на жилой дом в Красногорске

В подмосковном Красногорске произошло тревожное происшествие: ночью 24 октября украинский беспилотник нанес удар по многоэтажке в жилом комплексе "Изумрудные холмы".

Об этом первым делом рассказал в своем Telegram-канале руководитель городского округа Дмитрий Волков, отметив, что атака задела 14-й уровень здания. Материал по ситуации был опубликован изданием "Вести Подмосковья".

По его словам, инцидент привел к травмам пяти человек. Четверо взрослых оказались в Красногорской больнице, а семилетний мальчик доставлен в специализированный Детский клинический центр имени Рошаля. Все они получают профессиональную помощь от медиков, и, к счастью, обошлось без летальных исходов. На месте развернулся координационный центр для оперативного реагирования.

Специалисты уже провели осмотр поврежденной конструкции, а сейчас там трудятся бригады спасателей, правоохранителей и местных чиновников. Волков заверил, что семьи пострадавших получат всю необходимую помощь, включая материальную поддержку и психологическую опеку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев добавил деталей о состоянии раненых: у взрослых выявили сотрясения мозга, сломанные кости и порезы от осколков. Ребенок отделался вывихом в коленном суставе и незначительными повреждениями ноги.