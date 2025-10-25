16 ударов под дых: Камчатку накрыла новая волна афтершоков

Спасатели Камчатского края зафиксировали за минувшие 24 часа целую серию повторных подземных толчков у дальневосточного побережья — их насчитали 16, с силой до 5,4 балла.

Фото: commons.wikimedia.org by Aysa t, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вулкан Безымянный на Камчатке

Среди них один оказался заметным для местных жителей, вызвав лёгкую тревогу в населённых точках.

В предыдущий день сейсмологи отметили 10 подобных вибраций, мощностью от 3,7 до 6,0, и тоже один из них ощутили на суше. Такие события продолжают напоминать о недавней катастрофе, усиливая бдительность властей.

Специалисты не прекращают слежку за вулканами, чья подвижность резко возросла после катастрофического события 30 июля. На вершине Крашенинникова дважды вырвались столбы пепла, но осадков в жилых зонах не случилось.

В силе остаётся оповещение о возможных извержениях Ключевского — пепел может осесть на окрестностях, создавая риски для авиации и экологии. Активны также Безымянный, Шивелуч, Карымский, Камбалый и другие исполины, поэтому региональным властям советуют держаться подальше от этих зон.

Сейсмологи оценивают текущую геологическую обстановку как крайне напряжённую: с момента главного удара магнитудой 8,8 — самого разрушительного за 70 лет — толчки не утихают. В ответ губернатор объявил чрезвычайную ситуацию природного происхождения, чтобы оперативно реагировать на угрозы.