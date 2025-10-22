Черный день Копейска: взрыв на заводе унес жизни, тайна причины раскрывается

В промышленной зоне челябинского Копейска прогремел мощный хлопок, унесший жизни четырех сотрудников.
По предварительным данным, инцидент на местном заводе связан с сбоем в производственном цикле, рассказал корреспондентам инсайдер из силовых структур области. Это могло спровоцировать цепную реакцию, приведшую к разрушениям в цехе. Об этом было сообщено РИА Новости.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер первым сообщил о случившемся, подчеркнув, что ситуация не представляет опасности для окружающих кварталов и инфраструктуры. Позже он уточнил печальную статистику: четверо работников не дожили до конца смены. Версия с применением беспилотников полностью опровергнута, и расследование фокусируется на внутренних факторах.
В тот злополучный момент в помещении трудились свыше двух десятков операторов. Они оказались в эпицентре беды, когда что-то пошло не так с оборудованием. Спасательные команды оперативно эвакуировали уцелевших, но исход для части коллектива оказался фатальным.
Сейчас на объекте развернута масштабная операция: подразделения МЧС задействованы в усиленном режиме, чтобы потушить очаги огня и разобраться в последствиях. Эксперты осматривают территорию, собирая улики для полной картины случившегося. Жители Копейска с тревогой следят за новостями, надеясь на прозрачные выводы властей.
