Четыре года за смерть: главврач ответит за бракованные ИВЛ в пандемию

Верховный суд Дагестана пересмотрел решение нижестоящей инстанции и превратил условный приговор в реальный для экс-руководителя республиканского центра по борьбе с инфекциями.
Об этом сообщила пресс-служба региональных судебных органов. Ранее первая инстанция признала женщину виновной в превышении служебных прав и назначила мягкое наказание без изоляции, но прокуратура оспорила вердикт в вышестоящей коллегии.
Судьи учли масштаб ущерба, его последствия для общества и тот факт, что подсудимая так и не компенсировала убытки. Они решили, что коррекция поведения возможна лишь в условиях колонии, отменив отсрочку и установив четыре года заключения в учреждении общего типа. Кроме того, квалификация вины была скорректирована на более подходящую статью о превышении полномочий.
Дело уходит корнями в март 2020-го, когда разразилась эпидемия COVID-19. Тогда глава медучреждения, зная о дефектах, утвердила приемку и запуск восьми дыхательных аппаратов из Германии. Эти устройства оказались некомплектными и непригодными для работы, что привело к потере 24 миллионов рублей из федерального бюджета — средства ушли поставщику на брак.
В итоге больницы региона в критический момент остались без надежного оборудования для помощи зараженным, а купленные машины пылились на складе, не принося никакой пользы. Этот инцидент подчеркивает риски, связанные с поспешными закупками в кризис.
