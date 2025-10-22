Экстремизм и наркотики: силовики раскрыли подпольную империю криминальных авторитетов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:24
Происшествия

Сотрудники следственного управления по Псковской области взяли под стражу двух известных в криминальных кругах личностей, которых подозревают в создании и поддержке запрещённого объединения, а также в распространении радикальных идей.

Руки в наручниках
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Руки в наручниках

Об этом сообщили в пресс-службе регионального подразделения СК.

Один из арестованных, имеющий за плечами несколько сроков в колониях, обвиняется в том, что занял верхушку в неформальной структуре преступников и инициировал работу ячейки, объявленной экстремистской. Его подельник проходит по пункту о вовлечённости в такую группу.

Расследователи установили, что с августа 2020 года по настоящее время задержанный координировал действия, продвигал среди знакомых принципы воровского мира, следил за дисциплиной в среде и собирал средства в фонд для нужд сообщества. К делу привлекли старого приятеля, который помогал в этих делах.

На данный момент оба подследственных изолированы, в их домах прошли тщательные проверки, а свидетели дают показания по ключевым моментам. Это позволит глубже разобраться в схемах.

Во время обыска на загородном участке одного из них в подземелье нашли обширную грядку с кустами, напоминающими марихуану, что добавило новые вопросы к их деятельности.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
