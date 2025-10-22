Полиция ищет водителя-извращенца: новый случай в автобусе Красногорска

В подмосковном Красногорске вспыхнул скандал после появления в сети тревожного ролика: водитель городского автобуса запечатлен в попытке проникнуть под одежду юной пассажирки.

Региональное управление внутренних дел оперативно отреагировало на публикацию, запустив тщательное расследование. По их словам, кадры быстро разошлись по платформам, вызвав волну возмущения среди пользователей.

Пока в полицию не обратились ни сама девочка, ни ее близкие с официальной жалобой, но это не останавливает процесс. Сотрудники уже просматривают записи с камер и опрашивают возможных свидетелей, чтобы установить личность нарушителя и ребенка. Такие инциденты подчеркивают риски в повседневных поездках, где доверие к транспортным службам может быть подорвано в миг.

Расследование обещает прояснить детали: от обстоятельств встречи до мотивов водителя. Власти уверены, что это поможет не только наказать виновного, но и усилить меры безопасности для юных жителей области, сделав общественный транспорт надежнее.