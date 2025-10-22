Меткий дагестанец против украинского дрона: Сайга победила БПЛА ВСУ

В разгар атаки на Дагестан обычный житель региона проявил невероятную смекалку и меткость, уничтожив вражеский беспилотник подручным оружием. Материал был опубликован EADaily.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unmanned_aerial_vehicles_in_Israeli_military_service,_August_2022_VIII.jpg by DF Spokesperson's Unit Дрон

Об этом рассказал местный репортер Саркар Магомедов, отметив, что инцидент произошел 22 октября в ходе серии ударов по южным территориям.

По его словам, мужчина выстрелил из гладкоствольного карабина "Сайга" и точно поразил цель где-то на трассе между Махачкалой и Новокули. Журналист выразил восхищение героем, предложив официально отметить его заслуги перед обществом.