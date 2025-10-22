Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ветеран GTA: пьяный мужчина угнал машину, чтобы попасть домой и попал в ДТП

Происшествия

В Братске 18-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил добраться до дома на чужой машине, но его план обернулся столкновением с общественным транспортом.

Машина после аварии
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машина после аварии

Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Комсомольская и Подбельский, где Hyundai Solaris врезался в маршрутный автобус. Сотрудники правопорядка сразу заподозрили парня в употреблении спиртного по внешним признакам и предложили пройти тест, но тот категорически отказался.

После оформления бумаг за отказ от проверки и само нарушение ПДД иномарку эвакуировали на штрафстоянку. Никто из участников дорожной передряги не получил травм, что стало единственной удачей в этой истории.

Через пару часов в полицию обратился владелец машины — 29-летний горожанин, который сообщил о пропаже автомобиля ночью у своего дома на Подбельского. Расследование быстро привело к подозреваемому: выяснилось, что виновник недавней аварии как раз и причастен к исчезновению транспорта.

Молодой человек не стал отрицать вину и подробно описал случившееся: увидев запущенный двигатель, он просто сел за руль, чтобы укатить домой, но не справился с управлением и врезался в автобус. Оперативники взяли его под стражу, а по факту хищения транспортного средства возбудили уголовное производство.

Этот случай в Иркутской области подчёркивает риски импульсивных действий за рулём, особенно в сочетании с алкоголем, и напоминает о строгих последствиях для тех, кто игнорирует правила.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
