Скрытый ужас туристического приключения: на Кубани осужден педагог-педофил

В Краснодарском крае завершилась судебная история, связанная с серьезным инцидентом во время детского похода.

Фото: commons.wikimedia.org by Елена1998, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Наручники

Бывший сотрудник центра туризма и экскурсий получил суровое наказание за преступление против несовершеннолетнего, что вызвало широкий резонанс среди родителей и общественности.

Согласно материалам расследования, летом 2023 года 32-летний специалист по дополнительному образованию вел группу подростков в поход. В один из вечеров, находясь под влиянием алкоголя, он совершил противоправные действия интимного характера в отношении 14-летнего мальчика прямо в палатке. Об этом рассказали представители следственных органов региона.

В ходе процесса обвиняемый сначала дал признательные показания, но позже отказался от них, настаивая на своей непричастности. Тем не менее, собранные улики и свидетельства позволили установить его вину в совершении насильственных актов сексуального плана по отношению к ребенку.

Как отметили в судебной инстанции, осужденному назначили девять лет заключения в исправительном учреждении с повышенным контролем. Кроме того, ему запретили на десять лет работать в сферах, связанных с воспитанием и обучением молодежи, включая детские сады, школы и специальные организации. Дополнительно ввели ограничение свободы на полтора года после отбытия основного срока.

Попытка оспорить вердикт в вышестоящей инстанции не увенчалась успехом: апелляцию отклонили из-за отсутствия убедительных аргументов. Это решение подчеркивает жесткий подход властей к подобным нарушениям, особенно когда речь идет о доверии к специалистам, работающим с детьми.