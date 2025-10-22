Шишкан не сдается: криминальный король России хочет выйти из тюрьмы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Происшествия

Защита известного в криминальных кругах Олега Медведева, прозванного Шишканом, обратилась в Верховный суд с требованием аннулировать суровый приговор по обвинениям в организации убийств и лидерстве в теневой иерархии.

Тюрьма
Фото: flickr.com by dnak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тюрьма

Об этом рассказала РИА Новости его представитель Елена Сенина.

В документе апелляции они настаивают на полном обнулении решения и направлении материалов на свежее разбирательство в базовую инстанцию. Заявка уже зарегистрирована в высшей судебной коллегии, однако точные сроки ее анализа пока не установлены.

Летом 2024-го Второй окружной военный трибунал на западе страны вынес Медведеву вердикт о вечном заточении в учреждении повышенной изоляции. Заседания проходили без посторонних глаз. В начале следующего года апелляционная палата подтвердила правомерность такого исхода.

Вместе с главным фигурантом под прицелом оказались семнадцать подельников, которым назначили от вечного заключения до мягких условных мер. Основа — выводы народных заседателей. Следствие доказало, что Медведев, ранее без пятна в судимости, с сообщниками расправились над главой ЗАО "Племзавод Раменское", представительницей местного совета Татьяной Сидоровой и тремя ее домочадцами, чтобы прибрать к рукам обширные наделы предприятия.

Чтобы подпитывать свою сеть, они давили на подмосковных дельцов, требуя выплат, устраняли оппонентов в отрасли извлечения полезных ископаемых, наносили повреждения, от легких до критических и сжигали активы тех, кто отвергал их диктат.

В итоге, в зависимости от вклада, всех признали причастными к бандитизму, насильственным расправам, принуждению к платежам, серьезным повреждениям, тайному складированию арсенала и снарядов, формированию и вовлечению в теневую организацию, а также к главенству в подпольной иерархии.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
