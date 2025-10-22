7 дней страха: пропавшая девочка из Приморья нашлась самым неожиданным образом

1:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Приморского края, объявленная в розыск с 6 октября за самовольный уход с семилетней дочерью из учебного заведения в Артеме, неожиданно появилась в здании регионального Следственного комитета вместе с девочкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Мигалка

Там их встретил специалист по делам, который сейчас проводит необходимые беседы и процедуры.

На следующий день после инцидента, 7 октября, волонтерская группа "Примпоиск" и местные стражи порядка активизировали поиски ребенка, пропавшего сразу после звонка с уроков.

Позднее выяснилось, что ситуацию спровоцировала ее собственная мама, уведшая дочь без согласования. В это время в судебных инстанциях разбиралось серьезное обвинение против отчима по статье 132 Уголовного кодекса — насильственные действия сексуального характера. Родительница активно препятствовала ходу дела, а домашняя обстановка представляла угрозу благополучию малышки, из-за чего ее временно перевели в специализированный центр восстановления. Власти прокуратуры и следственных органов параллельно запустили дополнительные инспекции.

Ранее в прессе упоминалось, что разыскивают обеих — маму и девочку — для проведения опроса и медицинского осмотра в рамках текущей проверки.

Представитель краевого управления СК подтвердил, что женщина явилась по собственной инициативе, специалист ведет с ней работу, и на данный момент все под контролем, без каких-либо осложнений.