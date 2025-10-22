Сейсмический ад продолжается: на Камчатке зарегистрированы новые афтершоки

Региональные спасатели сообщили о серии подземных толчков у побережья Камчатки: за минувшие 24 часа их насчитали восемь, с силой до 4,8 баллов, и лишь один из них донесся до жилых зон.

Фото: commons.wikimedia.org by kuhnmi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Корякская сопка

Предыдущий день принес девять подобных событий, неощутимых на суше, с амплитудой от 3,7 до 5,1.

Специалисты продолжают отслеживать вулканическую подвижность, которая усилилась после июльского катаклизма. На вершине Крашенинникова случился выброс пепла, но осадков в окрестных поселениях не отмечено. В силе остается оповещение о возможных извержениях Ключевского — пепел может осесть на территории края.

Аналогичная бдительность требуется к Безымянному, Шивелучу, Карымскому и Камбальному: их проявления под контролем, но власти советуют держаться подальше от этих гигантов, чтобы избежать рисков.

Тридцатого июля полуостров потрясло самое мощное за семь десятилетий землетрясение силой 8,8 балла. С тех пор повторные вибрации стали нормой, и сейсмологи оценивают фон как критически напряженный. В ответ губернатор объявил чрезвычайную ситуацию природного происхождения.