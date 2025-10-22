Власти Донецкой Народной Республики сообщили о двух случаях артиллерийского воздействия со стороны украинских подразделений на их территорию за прошедшие сутки.
Согласно материалам специализированного подразделения, занимающегося фиксацией нарушений, один эпизод развернулся в окрестностях Светлодарска, а второй затронул район Ясиноватой.
В ходе этих происшествий применили по одному боеприпасу в каждом случае, что привело к серьезным последствиям для населения: пострадали четверо обычных жителей, получивших ранения различной тяжести. Такие инциденты продолжают подчеркивать уязвимость повседневной жизни в прифронтовой зоне.
Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.