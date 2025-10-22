Светлодарск и Ясиноватая под прицелом: ВСУ бьют по мирным гражданам

Власти Донецкой Народной Республики сообщили о двух случаях артиллерийского воздействия со стороны украинских подразделений на их территорию за прошедшие сутки.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Артиллерия Вооруженных сил Украины

Согласно материалам специализированного подразделения, занимающегося фиксацией нарушений, один эпизод развернулся в окрестностях Светлодарска, а второй затронул район Ясиноватой.

В ходе этих происшествий применили по одному боеприпасу в каждом случае, что привело к серьезным последствиям для населения: пострадали четверо обычных жителей, получивших ранения различной тяжести. Такие инциденты продолжают подчеркивать уязвимость повседневной жизни в прифронтовой зоне.