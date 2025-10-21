Буллинг по-башкирски: Следственный комитет взялся за школу в Ишимбае

Следственный комитет запустил доследственную процедуру по подозрению в безответственности должностных лиц после жалобы на травлю 15-летней ученицы одноклассниками в образовательном учреждении башкирского Ишимбая.

Об этом сообщила пресс-служба местного подразделения СК.

Конфликт вспыхнул после размолвки в групповом чате с ровесником, после чего девочка столкнулась с целенаправленным давлением со стороны группы сверстников. Мама считает, что руководство школы не предприняло необходимых шагов для защиты ребенка, а вместо этого постаралось переложить вину на окружающие обстоятельства.

В официальном релизе указано, что ишимбайский отдел СК проводит разбирательство по статье 293 Уголовного кодекса (неисполнение обязанностей), инициированное заявлением жительницы о пассивности администрации заведения, где учится ее несовершеннолетняя дочь.

Накануне в городских группах соцсетей распространилось видео, на котором девушка делится историей о коллективном эмоциональном насилии над ее сестрой со стороны подростков из первой школы Ишимбая — якобы из-за интереса одного из них к девочке.