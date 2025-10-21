Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Теракт на Рязанском проспекте — суд решит судьбу украинских диверсантов

Второй окружной военный суд Западного округа готовится к первому заседанию по громкому делу о взрыве в столице, которое оборвало жизнь начальника войск по защите от химического, биологического и радиационного оружия — генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Процесс стартует уже 5 ноября, и на скамье подсудимых окажутся четверо: Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Материал об этом опубликовало издание "Вести Подмосковья". 

Каждому из них вменяют разные степени вины в этой цепи событий — от вовлеченности в террористическую сеть до организации подрыва, хранения взрывчатки, подготовки самодельных устройств и даже прохождения курсов для подобных акций. Обвинения звучат весомо, подчеркивая коллективный характер заговора, как уточнили в источниках.

Вспомним хронологию: трагедия разыгралась ранним утром 17 декабря прошлого года на Рязанском проспекте. Смертельный заряд спрятали в электросамокате у входа в многоэтажку. Взрыв мгновенно унес жизни Кириллова и его спутника Ильи Поликарпова, сея панику в тихом районе.

Уже на следующий день силовики схватили ключевого фигуранта — Курбонова, которого считают непосредственным исполнителем. Во время допроса он признался, что его подкупили иностранные разведструктуры с обещаниями солидной суммы в 100 тысяч долларов и безопасного переезда в Европу.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
