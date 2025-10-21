Небесный гость: нечто пролетело сквозь самолет на высоте 11 километров

Американский пассажирский рейс авиакомпании United Airlines, направлявшийся из Денвера в Лос-Анджелес, вынужденно вернулся на землю после неожиданного инцидента на высоте более 11 километров.

Неизвестный предмет ударил по кабине, нанеся значительный ущерб лобовым окнам и травмировав пилота. Экипаж оперативно принял решение о посадке, чтобы избежать худшего. Об этом пишет издание aif.ru.

Бывший капитан воздушного флота и знаток мер безопасности в авиации Александр Романов предположил, что виновником могла стать либо высотная метеостанция, либо обломок из космоса. Он подчеркнул, что пернатые создания на такой отметке крайне редки — даже крупные гуси предпочитают держаться ниже пяти километров.

СМИ в США выдвинули гипотезу о метеорите или фрагменте орбитального хлама. Авиатор с опытом оценил эту идею скептически: крупные небесные камни обычно распадаются в атмосфере на такой высоте, а мелкие частицы не ограничились бы одним стеклом — они бы пронзили весь корпус судна.

Этот случай подчеркивает растущие вызовы для гражданской авиации: с увеличением космического трафика риски от "небесного мусора" становятся реальностью, которую нельзя игнорировать.