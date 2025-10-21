Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда технологии мешают побеждать: почему автоспорт превращается в игру по чужим правилам
Азотные удобрения — не панацея: вот как подкормить сад, чтобы росли плоды, а не листья
Невероятная сочность: всего 30 минут в этом маринаде — и мясо станет божественным
Не стар, а в самом расцвете: как правильно посчитать возраст собаки и понять её поведение
Надежда на Грэмми: почему Иосиф Пригожин уверен, что песня Валерии станет вечной
Марго Овсянникова выделила Юру Борисова: что покорило певицу в актёре на премьере в Москве
Аврора Киба вывела из себя подписчиков: зачем она назвала Лепса костью в скандальном посте
Цвет знает ваш размер лучше вас: стилистический трюк, меняющий пропорции за секунду
Конфликт Бони и невесты Лепса перешёл в суд: что заявила Аврора Киба в ответ на иск

Небесный гость: нечто пролетело сквозь самолет на высоте 11 километров

1:24
Происшествия

Американский пассажирский рейс авиакомпании United Airlines, направлявшийся из Денвера в Лос-Анджелес, вынужденно вернулся на землю после неожиданного инцидента на высоте более 11 километров.

Иллюминатор самолета
Фото: Openverse by markheseltine, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Иллюминатор самолета

Неизвестный предмет ударил по кабине, нанеся значительный ущерб лобовым окнам и травмировав пилота. Экипаж оперативно принял решение о посадке, чтобы избежать худшего. Об этом пишет издание aif.ru

Бывший капитан воздушного флота и знаток мер безопасности в авиации Александр Романов предположил, что виновником могла стать либо высотная метеостанция, либо обломок из космоса. Он подчеркнул, что пернатые создания на такой отметке крайне редки — даже крупные гуси предпочитают держаться ниже пяти километров.

СМИ в США выдвинули гипотезу о метеорите или фрагменте орбитального хлама. Авиатор с опытом оценил эту идею скептически: крупные небесные камни обычно распадаются в атмосфере на такой высоте, а мелкие частицы не ограничились бы одним стеклом — они бы пронзили весь корпус судна.

Этот случай подчеркивает растущие вызовы для гражданской авиации: с увеличением космического трафика риски от "небесного мусора" становятся реальностью, которую нельзя игнорировать.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Садоводство, цветоводство
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Домашние животные
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Недвижимость
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Популярное
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии

Во Флориде исследователи сделали неожиданное открытие, связанное с питонами. Оно может изменить представления о возможностях животных и границах эволюции.

Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Последние материалы
Когда технологии мешают побеждать: почему автоспорт превращается в игру по чужим правилам
Азотные удобрения — не панацея: вот как подкормить сад, чтобы росли плоды, а не листья
Невероятная сочность: всего 30 минут в этом маринаде — и мясо станет божественным
Не стар, а в самом расцвете: как правильно посчитать возраст собаки и понять её поведение
Надежда на Грэмми: почему Иосиф Пригожин уверен, что песня Валерии станет вечной
Марго Овсянникова выделила Юру Борисова: что покорило певицу в актёре на премьере в Москве
Аврора Киба вывела из себя подписчиков: зачем она назвала Лепса костью в скандальном посте
Цвет знает ваш размер лучше вас: стилистический трюк, меняющий пропорции за секунду
Конфликт Бони и невесты Лепса перешёл в суд: что заявила Аврора Киба в ответ на иск
5 золотых правил вечернего питания: что есть, чтобы спать, как младенец
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.