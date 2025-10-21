фия в бухгалтерии: в Москве обокрали государство на 540 миллионов

Сотрудники правоохранительных органов установили участников организованной группы, которая специализировалась на незаконном выводе наличных и переводе финансовых средств.

По предварительным оценкам, объем теневых операций мог превысить три миллиарда рублей, а полученная прибыль — 540 миллионов рублей. Об этом уведомила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Она пояснила, что специалисты по экономической безопасности и борьбе с коррупцией столичного главка МВД пресекли эту противоправную деятельность, приносящую огромный доход. Согласно имеющимся сведениям, инициатор схемы привлек к ней свою жену и брата.

Соучастники предлагали услуги по легализации и перемещению денег, поступающих от различных фирм. Волк отметила, что для этого применялись данные и счета свыше трех десятков подставных предприятий, на которые клиенты переводили суммы якобы за строительные работы или поставки техники. На самом деле никакой реальной деятельности не велось.

За каждую подобную операцию злоумышленники брали комиссию не менее 15 процентов от переведенной суммы. Представитель МВД добавила, что общий нелегальный поток средств превысил три миллиарда рублей, а выручка от такого промысла оценивается более чем в 540 миллионов.

В ходе мероприятий стражи порядка арестовали двух фигурантов в Тюменской области и одного в Петербурге.

По факту инцидента открыто уголовное производство по статье о незаконных банковских операциях, обвиняемым вменены соответствующие статьи, и они отпущены под обязательство не покидать место жительства. Кроме того, информация о компаниях, предоставлявших средства для вывода, будет направлена в фискальные службы.