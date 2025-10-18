Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:17
Происшествия

Волонтеры, участвовавшие в поисках семьи Усольцевых в районе Кутурчины, осторожно делятся слухами: по их мнению, супругов с ребенком и собакой уже нашли и взяли под стражу.

Мигалка
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Мигалка

Им строго запретили обсуждать детали происходящего, но энтузиасты все равно просочились с информацией. На месте инцидента федералы развернули бурную деятельность, что только усиливает домыслы. Материал об этом был опубликован "Царьградом". 

Официально операция по розыску завершилась 12 октября, хотя поток желающих помочь рос с каждым днем. Новые добровольцы прибывали без остановки, стремясь внести вклад в спасение пропавших. Однако ситуация накалилась: полиция, следователи и спецслужбы заблокировали доступ на территорию для всех посторонних, включая родных. Так, пасынок Сергея Усольцева Данила Баталов не смог приблизиться. Об этом сообщила руководитель отряда "Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной" Светлана Торгашина.

Часть активистов и сотрудников экстренных служб отослали по домам, а с остальных взяли обязательства молчать. Туристический гид из Красноярска Максим подтвердил, что такие бумаги подписали не только энтузиасты, но и профессионалы из МЧС. Волонтерша Лилия, входившая в одну из групп, отметила, что ограничения коснулись лишь их команды — возможно, они наткнулись на что-то существенное в лесной чаще. Она уверена: власти давно в курсе сути дела, судя по плотному присутствию спецов и расформированию отрядов.

Семья Усольцевых окружена загадками, особенно фигура Сергея — заметной в Железногорске.

В прошлом он тесно сотрудничал с зарубежными партнерами. Город когда-то был закрытым, и в конце 90-х там стартовала американская инициатива по конверсии "Инициатива атомных городов" от Департамента энергетики США. Цель — предотвратить отток специалистов с ядерных объектов, чтобы не допустить утечек технологий. Гранты шли на запуск мелких бизнесов, но с условием: половина штата — экс-сотрудники Горно-химического комбината, где производили плутоний для обороны. Усольцев, сам прошедший через комбинат, курировал проект.

Спустя десять лет американцы уступили место британцам с аналогичной программой "Партнерство атомных городов". Сергей часто ездил в Штаты и Европу, изучая передовые производства, и помог запустить немало местных фирм — правда, без внешней поддержки они быстро свернули деятельность.

Окружение семьи отвергает мысли о предательстве родины и сомневается в сценарии с блужданием в тайге или нападением зверей. По их убеждению, Усольцевы либо не углублялись в чащу, либо угодили в криминальную передрягу.

Адвокат и экс-следователь Вадим Багатурия разъяснил плотное участие силовиков: по заданию следствия МВД и ФСБ подключаются к поискам, используя свои ресурсы. Даже если дело не касается типичных угроз вроде саботажа, их техника ускоряет процесс.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
