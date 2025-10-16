Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Даже в пасмурную погоду можно почувствовать Сицилию — просто запеките треску вот так
Радиатор, который стал украшением: как инженерная необходимость превратилась в символ
Меньше, чем у Жигулей, но мощнее в два раза: как итальянцы превратили 1.6 литра в легенду
Секреты брака Влад Соколовского: певец объяснил, как психотерапия спасла их отношения
Цветёт только у избранных: куда поставить толстянку, чтобы пошли и бутоны, и деньги
Пока все летят в Дубай, настоящая сказка прячется в шести часах от Москвы — чем удивит Маскат
Мировые лидеры судоходства: эта десятка стран управляет морями
Пока человечество спорит о климате, океан открыл свой секрет: под морем есть источник важнее золота
Осень в голове — и это комплимент: модные оттенки, которые делают лицо моложе

Смерть за порогом больницы: в Костромской области девочке 5 раз отказали в помощи

Происшествия

В Костромской области следователи из прокуратуры взялись за расследование скандальной истории, разлетевшейся по соцсетям: шестилетняя малышка с острой болью и жаром неоднократно получала отказы в приеме в больницу и диагностике, что закончилось трагедией.

Мигалка
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Мигалка

Надзорный орган региона оперативно отреагировал на сигнал, чтобы разобраться в причинах случившегося.

Как отметили в ведомстве, во время сканирования онлайн-ресурсов и платформ обнаружили материал о возможных нарушениях в медицинском обслуживании ребенка, приведших к летальному исходу. Шарьинская межрайонная прокуратура сразу инициировала инспекцию по защите прав несовершеннолетних, обещая объективно разобрать поведение (или бездействие) виновных чиновников. Кроме того, весь процесс надзора за следственными действиями держит под контролем областная инстанция.

Параллельно аналогичную работу ведет прокуратура в Костроме. В ответ на волну обсуждений департамент здравоохранения выразил глубокие соболезнования родным, подчеркнув, что инцидент не останется без внимания: специальная комиссия экспертов тщательно изучит поступки местных медиков и вынесет вердикт.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Домашние животные
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Садоводство, цветоводство
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Новости спорта
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Популярное
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда

Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?

Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня Сергей Милешкин Санкции для телевизора, исключения для бизнеса: как Лондон воюет с Россией — на бумаге Юрий Бочаров Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос Любовь Степушова
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Последние материалы
Даже в пасмурную погоду можно почувствовать Сицилию — просто запеките треску вот так
Радиатор, который стал украшением: как инженерная необходимость превратилась в символ
Меньше, чем у Жигулей, но мощнее в два раза: как итальянцы превратили 1.6 литра в легенду
Секреты брака Влад Соколовского: певец объяснил, как психотерапия спасла их отношения
Цветёт только у избранных: куда поставить толстянку, чтобы пошли и бутоны, и деньги
Пока все летят в Дубай, настоящая сказка прячется в шести часах от Москвы — чем удивит Маскат
Мировые лидеры судоходства: эта десятка стран управляет морями
Пока человечество спорит о климате, океан открыл свой секрет: под морем есть источник важнее золота
Осень в голове — и это комплимент: модные оттенки, которые делают лицо моложе
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.