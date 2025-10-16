Смерть за порогом больницы: в Костромской области девочке 5 раз отказали в помощи

В Костромской области следователи из прокуратуры взялись за расследование скандальной истории, разлетевшейся по соцсетям: шестилетняя малышка с острой болью и жаром неоднократно получала отказы в приеме в больницу и диагностике, что закончилось трагедией.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Мигалка

Надзорный орган региона оперативно отреагировал на сигнал, чтобы разобраться в причинах случившегося.

Как отметили в ведомстве, во время сканирования онлайн-ресурсов и платформ обнаружили материал о возможных нарушениях в медицинском обслуживании ребенка, приведших к летальному исходу. Шарьинская межрайонная прокуратура сразу инициировала инспекцию по защите прав несовершеннолетних, обещая объективно разобрать поведение (или бездействие) виновных чиновников. Кроме того, весь процесс надзора за следственными действиями держит под контролем областная инстанция.

Параллельно аналогичную работу ведет прокуратура в Костроме. В ответ на волну обсуждений департамент здравоохранения выразил глубокие соболезнования родным, подчеркнув, что инцидент не останется без внимания: специальная комиссия экспертов тщательно изучит поступки местных медиков и вынесет вердикт.