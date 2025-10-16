Тревога на юге России: 3 украинских дрона сбиты за 3 часа

Расчеты российской противовоздушной обороны успешно поразили три украинских беспилотных аппарата самолетного типа, информирует Министерство обороны РФ.
Два из них были уничтожены над Курской областью, а третий — над Белгородской.
События развернулись 16 октября в интервале с 14:00 до 17:00 по московскому времени. По данным ведомства, дежурные подразделения ПВО отреагировали оперативно, предотвратив потенциальные угрозы в приграничных регионах.
