Смертная миссия в центре Москвы: украинский след раскрыт ФСБ

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В столице России спецподразделения Федеральной службы безопасности пресекли подготовку взрывного нападения на одного из руководящих сотрудников Министерства обороны.

Фото: wikimedia.org by Troncospetsnaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ФСБ

Акция планировалась по указанию из-за рубежа, в результате операции арестовали четырех фигурантов. Эти детали стали известны из сообщения информационного агентства ТАСС, а материал был опубликован изданием "Вести Подмосковья".

Согласно сведениям источника, в разработке замысла участвовали представители иностранных разведок в содружестве с лидерами экстремистской группировки, объявленной вне закона на территории страны. Нападение должно было произойти в многолюдном квартале мегаполиса, где самодельное устройство могло нанести ущерб на расстоянии до семидесяти метров, вызвав хаос среди жителей.

Среди задержанных оказались трое уроженцев РФ, занимавшихся маскировкой улик предстоящей акции, а также иммигрант из среднеазиатского региона, которому отводилась роль непосредственного исполнителя — с риском для собственной жизни в ходе детонации. По факту инцидента следственные органы инициировали расследование в рамках уголовного законодательства.