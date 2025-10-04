Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали

Представитель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Красноярском крае Серафима Чооду сообщила о текущей ситуации с розыском пропавшей семьи Усольцевых.

Фото: airliners.net by Igor Dvurekov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ми-8

По её словам, операция по обнаружению людей организована в непрерывном режиме и продолжается как в дневное, так и в ночное время. К сожалению, пока не удалось получить никаких сведений о местонахождении исчезнувших граждан. Об этом она заявила в интервью изданию aif.ru.

Чооду отметила, что все задействованные службы и волонтёры выполняют работу согласно разработанному плану. В данный момент количество участников поисковой операции превышает сотню человек, причём их число постоянно растёт. Среди прибывающих немало обычных жителей региона, которые узнали о трагической ситуации из средств массовой информации и официальных сообщений отряда.

Представительница спасательной организации дополнительно проинформировала, что к розыскным мероприятиям подключились волонтёры из близлежащих территорий. В частности, помощь оказывают добровольцы из Новосибирска, Томска, Кемерово и Республики Хакасия.

Стоит напомнить обстоятельства происшествия. Супруги с пятилетним сыном исчезли на территории Партизанского района. Последний раз их наблюдали неподалёку от базы отдыха двадцать восьмого сентября.

Согласно имеющимся данным, в воскресный день семейство планировало возвращаться домой. Однако непосредственно перед отъездом троица приняла решение совершить небольшую прогулку. Они направились на автомобиле к природной достопримечательности — скальному массиву с названием Буратино, расположенному в пяти километрах от населённого пункта Кутурчин.

С момента их отправления какая-либо информация об их местонахождении отсутствует. Единственной находкой стал обнаруженный автомобиль семьи. Поисковые работы развёрнуты в труднодоступной лесной зоне вблизи Минской петли на территории Кутурчинского белогорья. К операции привлечена санитарная авиация.

Ранее специалист по выживанию в экстремальных условиях Дмитрий Алешкин высказал собственные предположения относительно исчезновения туристов. В частности, инструктор допустил возможность вовлечённости в данное происшествие посторонних людей. Одновременно с этим Алешкин опроверг появившуюся в некоторых изданиях информацию о том, что семейство могло пострадать от нападения медведей.

Как стало известно, пропавшие граждане не собирались предпринимать продолжительное путешествие по лесной местности. По крайней мере, своим родственникам они подобных намерений не озвучивали.

В связи с данным инцидентом правоохранительными органами инициировано уголовное разбирательство по статье о безвестном исчезновении людей.