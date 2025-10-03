Сирена смерти: Волгоград пережил ночную атаку БПЛА

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:13
Происшествия

В Волгоградской области люди активно делились в интернете эмоциями от налета беспилотников в ночь на 2 октября, признаваясь, что натерпелись страха и так и не сомкнули глаз до утра. Материал об этом публиковало издание novostivolgograda.ru 

БПЛА R18 ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Trydence, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
БПЛА R18 ВСУ

В Красноармейском и Дзержинском районах Волгограда после полуночи раздался пронзительный вой тревоги, который вырвал из сна тысячи горожан. Вслед за этим на телефоны посыпались уведомления от региональной службы спасения: если на улице — срочно искать укрытие, если в помещении — отойти от витражей и дверей.

Местные жители подчеркивают, что сигнал прозвучал необычайно мощно, в отличие от прошлых случаев. По всей территории области эхом разносились похожие звуки, а кое-кто замечал в отдалении клубы дыма — скорее всего, от загоревшейся сухой травы.

Ранее в Новониколаевском районе фрагменты аппарата спровоцировали локальный пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. В Еланьском поселении обломки повредили крышу жилого дома и близлежащие постройки, но обошлось без жертв среди населения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
