В Волгоградской области люди активно делились в интернете эмоциями от налета беспилотников в ночь на 2 октября, признаваясь, что натерпелись страха и так и не сомкнули глаз до утра. Материал об этом публиковало издание novostivolgograda.ru
В Красноармейском и Дзержинском районах Волгограда после полуночи раздался пронзительный вой тревоги, который вырвал из сна тысячи горожан. Вслед за этим на телефоны посыпались уведомления от региональной службы спасения: если на улице — срочно искать укрытие, если в помещении — отойти от витражей и дверей.
Местные жители подчеркивают, что сигнал прозвучал необычайно мощно, в отличие от прошлых случаев. По всей территории области эхом разносились похожие звуки, а кое-кто замечал в отдалении клубы дыма — скорее всего, от загоревшейся сухой травы.
Ранее в Новониколаевском районе фрагменты аппарата спровоцировали локальный пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. В Еланьском поселении обломки повредили крышу жилого дома и близлежащие постройки, но обошлось без жертв среди населения.
Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.