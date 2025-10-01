Терроризм под контролем: ФСБ зачистила Россию от убийц и взрывников

1:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Специальные операции, развернутые в 75 субъектах Федерации с целью пресечь влияние радикальных идей на подрастающее поколение, привели к аресту восьми россиян. Такие данные появились 1 октября на портале Центра общественных связей Федеральной службы безопасности. Материал опубликовало издание EADaily.

Фото: wikimedia.org by Troncospetsnaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ФСБ

Среди задержанных пятеро оказались замешаны в замыслах по организации кровавых расправ в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле.

Еще трое подростков из Челябинской области замышляли взрыв на транспортном узле.

В квартирах подозреваемых конфисковали детали для сборки кустарных бомб и огненных смесей, ножи и другое режущие предметы, схемы будущих атак, эмблемы с нацистским уклоном, а также листовки от украинских экстремистских группировок.

Кроме того, удалось остановить работу 59 ведущих аккаунтов и бесед в мессенджере Telegram, где продвигались идеи неонацизма и насилия. У этих лиц нашли пособия по саботажу и подрывам, рецепты самодельных взрывчаток, а также обмен сообщениями с иностранными наставниками запрещенных формирований.

На данный момент против девяти фигурантов завели уголовные производства по нормам о подготовке диверсий, вовлеченности в запрещенные структуры, складировании опасных веществ, публичных лозунгах в пользу экстремизма и террора. Все это подпадает под статьи о покушении на теракты, хранении взрывчатки и призывах к насилию.

Вдобавок провели разъяснительную работу с 258 людьми, подвергшимися онлайн-влиянию от проповедников хаоса. Идет анализ действий 58 энтузиастов идей массовых расправ и самоубийств для точной юридической оценки