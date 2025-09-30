Смертельный зигзаг: водитель протаранил 5 машин и убил пешехода

В Саратове завершено расследование трагического инцидента на дороге, где молодой водитель, игнорируя сигнал светофора, спровоцировал цепную аварию с фатальными последствиями.

Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Саратов

Следователи регионального главка МВД предъявили ему официальное обвинение, а материалы дела вот-вот уйдут в судебную инстанцию. Об этом сообщили в ведомстве.

Авария случилась 10 июля на оживленном перекрестке Белоглинской и Вольской. За рулем Changan находился парень 2005 года рождения, который мчался с превышением скорости. Вылетев на мигающий красный, он врезался в Renault Logan, а потом задел стоящие машины — Haval, Opel и Subaru. Хуже всего пришлось пешеходу: 20-летняя девушка, шагавшая по "зебре" на разрешающий сигнал, мгновенно погибла от удара. Сам виновник попал в больницу с серьезными травмами.

По итогам проверки, материалы уголовного производства, открытого по статье о нарушении ПДД с тяжкими последствиями, включая гибель человека, утвердил прокурор. Теперь их передадут в Октябрьский районный суд для полноценного рассмотрения.

Следствие установило полную картину: водитель не учел ограничения в городе, пренебрег правилами на регулируемом участке и нанес удар не только транспорту, но и беззащитной прохожей. Это привело к необратимой потере жизни и хаосу на проезжей части.