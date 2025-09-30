Дом-призрак: 5 лет после взрыва газа люди оставались на улице

В Ярославле местный суд разобрался с давней бедой жителей многоэтажки, где пять лет назад рванул бытовой газ, и постановил: городским властям придется срочно подыскать новое жилье для тех, кто до сих пор остался без крыши над головой.
Об этом информирует служба прессы областного суда.
Апелляционная коллегия во вторник пересмотрела вердикт районной инстанции от апреля этого года. Речь шла о судьбе здания на улице Батова — типичной панельной девятиэтажке, возведенной в начале 90-х.
Трагедия случилась в конце лета 2020-го: утечка газа привела к мощному хлопку в 120-квартирном комплексе. С тех пор конструкция пришла в полную негодность, ее признали опасной для обитателей и определили на снос. Федеральные власти оперативно перевели региону средства из специального фонда для помощи потерпевшим. В итоге 110 семей сумели обменять компенсацию на покупку или возведение собственного уголка.
Но десятерым домохозяйствам по личным обстоятельствам пришлось отказаться от финансовой поддержки — деньги просто вернули в казну. И вот, спустя годы, эти люди все еще без альтернативного пристанища, а ущерб от порчи имущества так и не возместили.
По мнению судей, администрация города явно недоработала с организацией переезда, из-за чего собственники продолжают числиться владельцами обреченных квартир. Это тормозит не только разборку руин, но и приведение в порядок прилегающей зоны. К тому же в законах попросту отсутствует четкий алгоритм действий для подобных ситуаций с оставшимися в доме людьми.
В итоге инстанция возложила на муниципалитет ответственность: в ближайшие 12 месяцев предстоит выкупить участок с руинами и сами квартиры у владельцев, предложив им либо эквивалентную сумму, либо равноценные варианты проживания
