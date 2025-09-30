Дом-призрак: 5 лет после взрыва газа люди оставались на улице

В Ярославле местный суд разобрался с давней бедой жителей многоэтажки, где пять лет назад рванул бытовой газ, и постановил: городским властям придется срочно подыскать новое жилье для тех, кто до сих пор остался без крыши над головой.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ярославль

Об этом информирует служба прессы областного суда.

Апелляционная коллегия во вторник пересмотрела вердикт районной инстанции от апреля этого года. Речь шла о судьбе здания на улице Батова — типичной панельной девятиэтажке, возведенной в начале 90-х.

Трагедия случилась в конце лета 2020-го: утечка газа привела к мощному хлопку в 120-квартирном комплексе. С тех пор конструкция пришла в полную негодность, ее признали опасной для обитателей и определили на снос. Федеральные власти оперативно перевели региону средства из специального фонда для помощи потерпевшим. В итоге 110 семей сумели обменять компенсацию на покупку или возведение собственного уголка.

Но десятерым домохозяйствам по личным обстоятельствам пришлось отказаться от финансовой поддержки — деньги просто вернули в казну. И вот, спустя годы, эти люди все еще без альтернативного пристанища, а ущерб от порчи имущества так и не возместили.

По мнению судей, администрация города явно недоработала с организацией переезда, из-за чего собственники продолжают числиться владельцами обреченных квартир. Это тормозит не только разборку руин, но и приведение в порядок прилегающей зоны. К тому же в законах попросту отсутствует четкий алгоритм действий для подобных ситуаций с оставшимися в доме людьми.

В итоге инстанция возложила на муниципалитет ответственность: в ближайшие 12 месяцев предстоит выкупить участок с руинами и сами квартиры у владельцев, предложив им либо эквивалентную сумму, либо равноценные варианты проживания