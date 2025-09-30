Взяточники в погонах: Росгвардия Северной Осетии накрыта с поличным

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:22
Происшествия

В Северной Осетии-Алании грянул громкий скандал в структурах силовиков: семеро офицеров местного подразделения национальной гвардии оказались за решеткой.

Судейский молоток и книга на столе
Фото: flickr.com by Blogtrepreneur, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Судейский молоток и книга на столе

Об этом сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов республики, подтвердив ходатайство следственного комитета.

Ленинский районный суд Владикавказа принял решение о строгих мерах пресечения для начальника управления, его замов и подчиненных. Четверо — Валерий Голота, Юрий Дзгоев, Юрий Цгоев и Азамат Тавасиев — отправлены в СИЗО на месяц и 30 суток, до 28 ноября 2025 года. Трое других — Сергей Цаболов, Тамерлан Черчесов и Алан Кокаев — будут ожидать суда дома под надзором.

Обвинения касаются коррупционных махинаций: получение крупных сумм и помощь в их передаче. Во вторник вечером стало известно о заключении под стражу самого Валерия Голоты, руководителя осетинского звена Росгвардии.

Следственные действия с ним шли весь понедельник. Задержания прошли под контролем отдела внутренней безопасности Северо-Кавказского округа войск нацгвардии. В ведомстве подчеркнули: любые проявления взяточничества недопустимы и будут беспощадно пресекаться.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
