Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без спортзала и сложного оборудования: вот как эффективно укрепить спину дома
Тайна кошачьего магнетизма раскрыта: животное буквально настраивает организм человека на здоровье
Лекарства подождут: горло спасают смехотворно простые привычки — диета, молчание и львиная гримаса
Камень из мусора: что заменит цемент и изменит стройки навсегда
Все в дедушку — и сын, и внук: Михаил Полицеймако показал, как вырос его сын Никита
Секрет плоского живота раскрыт: сочетание упражнений и питания, о котором молчат фитнес-гуру
Бизнес затаил дыхание: на какой ставке начнёт оживать экономика РФ
Каждая женщина старше 60 лет должна выполнять эти три упражнения, по мнению эксперта
Развод Кидман и Урбана: источники раскрыли причины распада звёздной пары после 18 лет брака

Выжить в огне: пенсионерка пострадала при страшном пожаре в многоэтажке

Происшествия

Во вторник вечером в Пензе вспыхнул серьезный пожар в старом двухэтажном здании на улице Межрайонная. По информации регионального управления МЧС, сигнал тревоги поступил в 17:17 по московскому времени.

МЧС
Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
МЧС

Спасатели оперативно прибыли на место, но пламя уже охватило значительную часть второго подъезда.

В результате возгорания серьезно обгорели несколько квартир, весь этаж и даже крыша дома. Общая площадь поражения достигла 160 квадратных метров. К счастью, массовых жертв удалось избежать, хотя ситуация была напряженной: пожарные эвакуировали десятерых жильцов, а 76-летняя пенсионерка получила ожоги и травмы, требующие медицинской помощи.

Сотрудники чрезвычайного ведомства продолжают разбираться в причинах инцидента.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводство, цветоводство
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Садоводство, цветоводство
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Садоводство, цветоводство
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Последние материалы
Его покупают как символ статуса, а получают дикого зверя, который не признает никаких правил
Решение Дибровой: экс-супруга телеведущего объявила о борьбе с травлей и отъезде
Две тренировки в неделю дают те же результаты, что и ежедневные, при соблюдении этого условия
Рак мозга маскируется под простую усталость: тихий убийца, которого все игнорируют
Колхозный приём в каждой второй квартире: расстановка, которая убивает стиль
Шаман поехал: штурмовавший Капитолий сторонник Трампа требует назначить его главой США
Идеальный вес без страданий — эти пять привычек запускают стройность без диет и чувства вины
Турбулентность больше не загадка: учёные раскрыли секрет хаотичных потоков
Украина — живой щит НАТО: Рютте раскрыл истинную роль Киева
Министр обороны Норвегии молчит: страна не знает, чьи БПЛА летали над ее территорией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.