Выжить в огне: пенсионерка пострадала при страшном пожаре в многоэтажке

Во вторник вечером в Пензе вспыхнул серьезный пожар в старом двухэтажном здании на улице Межрайонная. По информации регионального управления МЧС, сигнал тревоги поступил в 17:17 по московскому времени.
Спасатели оперативно прибыли на место, но пламя уже охватило значительную часть второго подъезда.
В результате возгорания серьезно обгорели несколько квартир, весь этаж и даже крыша дома. Общая площадь поражения достигла 160 квадратных метров. К счастью, массовых жертв удалось избежать, хотя ситуация была напряженной: пожарные эвакуировали десятерых жильцов, а 76-летняя пенсионерка получила ожоги и травмы, требующие медицинской помощи.
Сотрудники чрезвычайного ведомства продолжают разбираться в причинах инцидента.
Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.