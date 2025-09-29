Серпантин смерти: полицейские-герои спасли 200 детей под Анапой

Вечером на извилистой дороге Краснодарского края стражи порядка из местного отдела МВД совершили подвиг, защитив группу подростков от возможной трагедии.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полицейские

Более двухсот ребят, только что вернувшихся с морского шоу в Утришском заповеднике, направлялись в лагерь под Благовещенской. Их транспорт — цепочка из пяти микроавтобусов — двигался под присмотром патрульного экипажа ГИБДД.

На одном из крутых поворотов трассы, петляющей по холмам, легковой автомобиль внезапно метнулся на обочину встречного движения. Чтобы избежать лобового удара о детский кортеж, старший лейтенант Георгий Балабанов резко вывернул служебную машину навстречу нарушителю, позволив контакту пройти по касательной. Этот маневр, как отметила официальный представитель МВД Ирина Волк, стал ключом к предотвращению массового происшествия.

После инцидента выяснилось, что за рулем иномарки сидел житель Анапы, потерявший контроль над транспортным средством. Он отказался от обязательной проверки на трезвость, в связи с чем в отношении него оформили несколько административных протоколов по кодексу об административных нарушениях. Волк подчеркнула, что смелость ее коллег — лейтенанта Артема Мисана и старшего лейтенанта Балабанова — обеспечила безопасность всем участникам.

Подростки без единой царапины добрались до места отдыха и выразили признательность спасителям.