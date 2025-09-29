Серпантин смерти: полицейские-герои спасли 200 детей под Анапой

Вечером на извилистой дороге Краснодарского края стражи порядка из местного отдела МВД совершили подвиг, защитив группу подростков от возможной трагедии.
Более двухсот ребят, только что вернувшихся с морского шоу в Утришском заповеднике, направлялись в лагерь под Благовещенской. Их транспорт — цепочка из пяти микроавтобусов — двигался под присмотром патрульного экипажа ГИБДД.
На одном из крутых поворотов трассы, петляющей по холмам, легковой автомобиль внезапно метнулся на обочину встречного движения. Чтобы избежать лобового удара о детский кортеж, старший лейтенант Георгий Балабанов резко вывернул служебную машину навстречу нарушителю, позволив контакту пройти по касательной. Этот маневр, как отметила официальный представитель МВД Ирина Волк, стал ключом к предотвращению массового происшествия.
После инцидента выяснилось, что за рулем иномарки сидел житель Анапы, потерявший контроль над транспортным средством. Он отказался от обязательной проверки на трезвость, в связи с чем в отношении него оформили несколько административных протоколов по кодексу об административных нарушениях. Волк подчеркнула, что смелость ее коллег — лейтенанта Артема Мисана и старшего лейтенанта Балабанова — обеспечила безопасность всем участникам.
Подростки без единой царапины добрались до места отдыха и выразили признательность спасителям.
Узнайте, как правильно вести себя при встрече с агрессивной собакой: простые шаги, поведение, что делать при нападении и почему спокойствие важнее силы.