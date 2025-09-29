Захватчики из Украины получили сполна: приговор боевикам ВСУ

В российском суде вынесли суровые приговоры трем военнослужащим украинских формирований, обвиненным в организации теракта на территории Курской области.
Об этом информирует Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ. Осужденные получили сроки от 15 до 16 лет колонии строгого режима, с обязательным пребыванием в тюрьме на начальном этапе наказания.
Согласно материалам дела, Владимир Кавинский из 17-й отдельной танковой бригады, Евгений Валуев из 80-й десантно-штурмовой бригады и Богдан Горб из 118-й бригады территориальной обороны признаны виновными в незаконном вторжении и удержании под контролем населенных пунктов. Суд счел собранные доказательства исчерпывающими для такого вердикта.
Кавинский, по версии следствия, 22 октября 2024 года пересек границу с автоматом АК-74 и гранатами. В Кореневском районе он занял позицию под кодовым названием "Соловей" и участвовал в блокировке села Ольговка. 17 ноября во время столкновений его задержали российские солдаты и передали правоохранителям.
Валуев, как установлено, с начала сентября 2024-го по март 2025-го на бронемашине "Страйкер" в составе группы неоднократно нарушал рубежи. Около села Черкасское Поречное он вел наблюдение за местными жителями и силами безопасности, запугивал жителей, не давая им уехать, и помогал удерживать территорию. 8 марта 2025 года его взяли в плен российские военнослужащие.
Горб действовал с 4 сентября 2024-го по 11 марта 2025-го, пересекая границу через пункт "Суджа" в Суджанском районе. Вооруженный аналогично, он обосновался у хутора Агроном, терроризировал граждан и блокировал доступ к поселению. В итоге его арестовали 11 марта неподалеку от хутора Замостье после сдачи в плен.
Приговоры включают: для Валуева — 16 лет, из них три года в тюрьме; для Кавинского — 15 лет, с четырьмя годами изолятора; для Горба — 16 лет, первые четыре — за решеткой тюрьмы.
