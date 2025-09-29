Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Журналист в клетке: за что держат Дениса Аллаярова из URA.RU

2:26
Происшествия

Ленинский районный суд Екатеринбурга решил оставить под арестом руководителя свердловского филиала URA.RU Дениса Аллаярова — он останется в изоляторе до начала октября.

Тюрьма
Фото: flickr.com by dnak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тюрьма

За пару месяцев расследование не выявило ни единого факта, подкрепляющего обвинения. С самого начала защитники, коллеги из агентства, политики от всех думских фракций и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова расценили такой подход как чрезмерно суровый и необоснованный. Решение обжалуют, сообщили адвокаты.

Аллаяров после заседания передал, что его удерживают исключительно для нажима: предлагают предать огласке информацию о родных и друзьях в обмен на освобождение, но он на это не пойдет.

В зале собрались десятки единомышленников — от сотрудников URA.RU до репортёров других СМИ. Пришли и те, кому Денис помогал своими расследованиями, плюс близкие и знакомые. Его ценят как бескомпромиссного профессионала, готового разбирать острые сюжеты без оглядки.

Задержали Аллаярова в начале июня; в тот же день силовики обыскали центральный офис издания и квартиры ряда работников. Подозревают в обмене сведениями с дядей — экс-полицейским Андреем Карповым — о местных инцидентах, вроде драки с ножами среди пьющих. Однако у следствия отсутствует главное — подтверждение финансовой выгоды, как и иные улики против репортера.

В камере на него нажимали: посещали лица, выдающие себя за сотрудников спецслужб, и сама дознавательница. Они уговаривали свидетельствовать против соратников и отказаться от юриста, обещая в противном случае долгий срок. Денис отверг ультиматум. Руководство URA. RU тоже убеждено в его правоте.

Случай разгорелся скандалом. В защиту выступили фигуры из всех фракций: Владислав Даванков из "Новых людей", Сергей Миронов от СР, Ярослав Нилов и Станислав Наумов за ЛДПР, Ренат Сулейманов от КПРФ, Светлана Бессараб из "Единой России". Ситуацию мониторит омбудсмен Татьяна Москалькова, а на местном уровне — Татьяна Мерзлякова. Поддержку выразил градоначальник Алексей Орлов и множество персонажей его статей.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
