Украина вновь бьёт по гражданским: Дрон ВСУ ударил по мирному селу

Вечером в Глушковском районе Курской области украинский беспилотник нанес удар по селу Карыж, в результате чего серьезно пострадал один из местных жителей.
Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил о нарастающей угрозе подобных инцидентов для мирного населения.
Мужчина 1962 года рождения получил тяжелые повреждения: осколки поразили левое бедро, вызвав перелом кости. По словам Хинштейна, пострадавший сейчас находится в пути в ведущую клинику Курска, где специалисты приложат максимум усилий для его спасения и восстановления.
